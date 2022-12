Coupe du monde 2022 : "Le collectif est la force de cette équipe de France", souligne Alain Boghossian

France-Argentine sera donc l'affiche, inédite, de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dimanche 18 décembre (16h heure française). Au lendemain de la qualification de Lionel Messsi et ses partenaires face à la Croatie (3-0), les Bleus sont venus à bout du Maroc (2-0). Didier Deschamps et ses hommes défendront leur titre avec la perspective d'accrocher une troisième étoile sur le maillot frappé du coq.

Pour le consultant RTL Alain Boghossian, cette équipe de France "déjoue tous les pronostics, et je pense que c'est le collectif qui est la force de cette équipe. Elle a réussi à s'assembler, à se réunir, à donner de la force pour le même objectif. Il y a des joueurs qui ressortent du lot, à l'image de Griezmann qui fait un match exceptionnel. Konaté hier qui était remplaçant mais qui arrive et qui déborde d'énergie et qui montre la voie. C'est que du bonheur pour la suite".

"La finale, c'est bien de la jouer mais c'est surtout bien de la gagner parce que sinon on ne se rappelle pas de vous, souligne aussi le champion du monde 1998. Je pense que c'est le message de Didier Deschamps. Il reprend le message d'Aimé Jaquet quelques années en arrière (...) On va avoir deux équipes qui se ressemblent, avec beaucoup de caractère et deux stars qui veulent marquer l'histoire, Kylian et Messi".

