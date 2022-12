Adolescent fauché à Montpellier : ce que l'on sait de l'accident

Le jeune homme célébrait la victoire de la France, quand il a été fauché par une voiture. Sur des vidéos tournées depuis l'étage d'un immeuble, on voit d'abord un jeune qui s'en prend à une voiture arborant un drapeau bleu-blanc-rouge. La victime s'empare de ce drapeau et le conducteur sort brutalement de la file de voiture dans laquelle il se trouvait pour faire demi-tour et il percute l'adolescent.

Le conducteur, conscient de son acte, a d'abord pris la fuite, puis abandonné son véhicule à moins de 100 mètres, sous la pression de témoins de la scène, qui s'en sont pris à lui. Il a pu être retrouvé et arrêté par les services de police. Mais il est, ce jeudi midi, à l'hôpital, car il a été roué de coups.

Il pourrait être mis en examen pour coups mortels aggravés portés par une arme à destination, en l'occurrence, la voiture.

