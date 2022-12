INVITÉ RTL - Reconquête : Éric Zemmour annonce "15.000 réadhésions" sur la journée de dimanche

Il y a un an, Éric Zemmour lançait son parti Reconquête lors d'un meeting à Villepinte devant 13.000 personnes, lançant dans le même temps sa campagne pour l'élection présidentielle 2022. Après un relatif échec, 7,07% à la présidentielle après avoir dépassé 18% dans les sondages, le polémiste, invité de RTL ce lundi 5 décembre, a fait le point sur l'état de son parti. "On a bien grandi depuis. Uniquement hier (dimanche ndlr) on a eu 15.000 réadhésions. Le jour-même", dit-il.

"Si on arrive à 30.000 (réadhésions ndlr), on fera quelque chose qu'aucun parti politique n'a jamais fait. Les réadhésions sont possibles pour une durée de 5 ans, mais pour autant, Éric Zemmour ne se projette pas encore sur 2027 ou même les élections européennes. "On verra. C'est loin, on se décidera entre nous. L'important avant c'est ce qu'on a dit hier, il faut parler des idées et des actions", dit-il.

Le polémiste confirme également la sortie future d'un nouvel ouvrage en mars prochain. Un livre où il reviendra sur la présidentielle. "On regrette toujours des choses. Ce que je ne regrette pas c'est d'avoir fait campagne sur les thèmes sur lesquels j'ai fait campagne. Aujourd'hui, toute la France sait ce qu'est le grand remplacement, c'est ça qui m'importe", dit-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info