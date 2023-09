L'émotion avait été immense après la mort en juillet 2020 d'un chauffeur de bus à Bayonne. Il avait été agressé pour avoir fait remarquer à un groupe de jeunes qu'ils étaient montés sans ticket et sans masque. Deux d'entre eux l'avaient violemment frappé à la tête.

Vendredi 15 septembre, s'ouvre le procès de ses agresseurs. Mais Véronique, la veuve de Philippe Monguillot, la victime, ne comprend pas la qualification des faits en "violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner" : "Quand on dit à quelqu'un 'on va te finir', ça veut dire ce que ça veut dire", estime-t-elle. "Ils ont été jusqu'au bout. Ils voulaient le finir, ils l'ont fini. Ce n'est pas une bêtise, ils ont tué mon époux, le papa de mes filles !"

Pourtant, la défense présente une version radicalement différente : il y a d'abord le premier coup porté par le chauffeur de bus et ensuite, un unique coup de poing qui lui a été fatal. "Cette scène-là se résume à un coup de poing, ayant entraîné une chute irréversible", observe Me Thierry Sagardoytho, l'avocat d'un des accusés. "Mais ce n'est pas un meurtre, il n'y a pas dans ce geste une volonté meurtrière." Les débats doivent débuter ce vendredi à la cour d'assise de Pau et devraient durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine.



