Marseille : Emmanuel Macron assistera à la messe du pape François au Vélodrome

Emmanuel Macron assistera le samedi 23 septembre à la grande messe donnée par le pape François au stade Vélodrome à Marseille. Selon l'Élysée, il s'agira d'un "événement populaire" et "festif", rejetant les critiques d'élus de gauche qui ont estimé qu'une telle présence serait contraire au principe de laïcité. Pourtant, l'entourage du chef de l'État affirme que la séparation entre l'Église et l'État n'excluait "absolument pas que la République entretienne des relations" avec "tous les cultes".

Il a précisé que le président ne participerait pas "à l'eucharistie", c'est-à-dire qu'il ne participera pas au sacrement de la communion, lors duquel le fidèle reçoit l'hostie. Selon un conseiller, Emmanuel Macron n'ira pas à cette messe "en tant que croyant" mais "en tant que chef de l'Etat", et s'est déjà par le passé rendu dans des synagogues ou a participé à la "rupture du jeûne" lors du mois musulman de ramadan.

Une participation controversée

Dès mercredi 13 septembre, la possibilité que le président de la République assiste à cette messe, point d'orgue de la visite du pape François les 22 et 23 septembre à Marseille, avait suscité les critiques indignées de représentants de La France insoumise. "Je respecte la foi et les fidèles. Mais, je suis en désaccord avec le fait qu'un élu et en particulier le président de la République, participe ès qualités à une cérémonie religieuse", avait affirmé sur X (anciennement Twitter) le député LFI Alexis Corbière. L'Élysée a relevé que la polémique émanait seulement "d'un même parti politique".

C'est la Première ministre Elisabeth Borne qui accueillera le vendredi 22 septembre le pape à son arrivée à Marseille. Emmanuel Macron sera lui présent le lendemain matin à la clôture des rencontres entre des évêques et des jeunes de tout le pourtour méditerranéen, qui porteront notamment sur les migrations, mais ne prendra pas la parole.

Il aura ensuite un entretien en tête-à-tête avec François, son quatrième depuis qu'il a été élu la première fois à la présidence en 2017. Le chef de l'État raccompagnera enfin le pape à l'aéroport après la messe, et aura à cette occasion un autre "bref entretien" avec lui, selon l'Élysée.