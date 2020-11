Bayonne : impliqué dans la mort d'un chauffeur de bus, il retourne en prison pour violences

publié le 15/11/2020 à 19:24

À Bayonne, la liberté aura été de courte durée pour l'un des hommes impliqué dans la mort d'un chauffeur de bus tabassé en juillet dernier. Sorti de prison sous contrôle judiciaire il y 8 jours après 4 mois de détention provisoire, le maximum pour non-assistance à personne en danger, son chef d'inculpation. Il est vite retourné derrière les barreaux et doit comparaitre ce lundi 16 novembre pour une nouvelle affaire.

Le prévenu est poursuivi par le parquet de Bayonne pour "violences aggravées". Sorti la semaine dernière de détention provisoire, il était soumis à un contrôle judiciaire. Il a passé un premier week-end à la rue, d'après son avocat, puis il a trouvé refuge chez une amie d'ami à Bayonne.

Dans la nuit de mardi à mercredi, il est soupçonné d'avoir frappé son hôte : une gifle et un coup-de-poing, selon le procureur. Cette femme a appelé la police pour une intervention, mais n'a pas porté plainte. Le mis en cause nie les faits. Son avocat le dit sujet à des troubles psychiatriques et des crises de tétanie violente.

Le suspect est en détention provisoire depuis 4 jours. Il sera jugé ce lundi 16 novembre en comparution immédiate au tribunal de Bayonne.