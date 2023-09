Les infos de 18h - Emmanuel Macron : sa présence à la messe du pape critiquée, l'Élysée réagit

Emmanuel Macron et le pape François en octobre 2022 (illustration).

À peine annoncée, déjà critiquée. La présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape François à Marseille samedi 23 septembre fait polémique. Pour la gauche, le président d'une République laïque n'a pas sa place dans un tel événement. Qu'en dit l'Élysée ?

Selon le Palais, la présence du chef de l'État à cette messe est "une présence républicaine". "Il [Emmanuel Macron, Ndlr] va assister à un événement populaire et festif", poursuit la présidence. Plus de 60.000 personnes seront présentes dans l'enceinte du stade Vélodrome, et des dizaines de milliers d'autres sont attendues aux abords pour voir le pape.

Emmanuel Macron sera parmi eux, et assistera à la messe en tant que chef d'État. L'Élysée précise par ailleurs qu'il "assistera" et ne participera donc pas à l'eucharistie. Le président n'ira donc pas communier, respectant le principe de la neutralité.

Il n'en est d'ailleurs pas à sa première messe : ce dernier avait assisté aux obsèques de Johnny Hallyday à la Madeleine, ainsi qu'à celles de Jacques Chirac à Saint-Sulpice. L'entourage d'Emmanuel Macron fait aussi remarquer qu'il s'est rendu à la synagogue pour une cérémonie de vœux, et qu'il a participé à la rupture de jeûne du ramadan. Et de rappeler surtout que le principe de laïcité n'exclut pas les relations avec les religions.

Enfin, l'argument suprême, qui consiste à invoquer le pieux général De Gaulle, à qui l'on attribue cette formule : "La République ne communie pas", disait-il, lorsqu'il assistait à des messes publiques.



