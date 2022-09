Les infos de 5 h - De nouvelles révélations dans l’affaire Jubillar

Une nouvelle expertise a été révélée dans l’affaire Jubillar et elle pourrait fragiliser la défense de Cédric Jubillar. Cette découverte porte sur le téléphone de Delphine Jubillar. La jeune femme a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, dans le Tarn. Une analyse du réseau téléphonique apporte la preuve que le portable de la victime est resté dans une zone proche du domicile du couple.

En effet, le mobile serait resté à proximité de la maison durant toute la nuit ou Delphine a disparu. Avant cette expertise, l’enquête avait montré que le téléphone se situait dans une zone de plusieurs kilomètres autour de Cagnac-les-Mines. De son côté, Cédric Jubillar a toujours déclaré que le téléphone était introuvable, à l’issue de la disparition de sa femme. Il est donc difficile d’expliquer que le téléphone ait borné à proximité de la maison, avant sa coupure définitive à 7 h 48 du matin.

Une autre expertise avait démontré que le mobile avait été déverrouillé par une action humaine à 6 h 52 dans la nuit de la disparition, alors que les gendarmes étaient déjà arrivés sur les lieux. Dés lors, les enquêteurs cherchent à comprendre qui a pu mener cette action. Ils auront l’occasion d’interroger Cédric Jubillar à ce sujet au cours d’un interrogatoire vendredi 23 septembre, dans le bureau de la juge. De leur côté, ses avocats dénoncent cette expertise et remettent en cause une technologie peu fiable et qui n’a jamais été utilisée dans une autre affaire criminelle.

À écouter également dans ce journal

