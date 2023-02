Elles traversaient la rue sur un passage piéton. Une petite fille de six ans et sa grand-mère ont été fauchées par un chauffard jeudi 9 février au soir à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. 24 heures après les faits, le chauffard reste en fuite et le pronostic vital de la petite fille était toujours engagé.

L'homme a fauché la petite fille et sa grand-mère sur un boulevard pourtant limité à 30 km/h. La voiture roulait à tombeau ouvert au moment de l'impact. Elles ont été projetées à plus de vingt mètres, sous les yeux du grand-père, qui n'a pas été touché. La dame âgée de 63 ans a été blessée à l'épaule, mais sa petite fille est toujours dans un état critique.

"Moi j'ai vu simplement la petite fille voler une vingtaine de mètres de l'impact. Donc après je suis vite allé vers elle, je l'ai couverte avec ce que j'avais sur moi. Elle ne bougeait plus, les yeux fermés, mais elle avait du pouls" raconte Martine, qui a assisté à l'effroyable accident.

Le chauffard est activement recherché par la police. Les témoins et surtout les caméras de vidéosurveillance sur le boulevard pourraient permettre à l'enquête d'avancer rapidement.

À écouter également dans ce journal

Manifestations - Une journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue demain. Il s'agit de la première organisée un samedi.



Assemblée nationale - Alors que l'examen de la réforme des retraites patine, la séance du vendredi 10 février a été agitée dans l'hémicycle.

Séisme en Turquie - Les secours sont toujours à l’œuvre dans les décombres.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info