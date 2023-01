Axelle Dorier tuée par un chauffard à Lyon : au procès, l'accusé présente ses excuses à la famille

Elle avait été traînée par une voiture sur plus de 800 mètres, en juillet 2020. Axelle Dorier venait de fêter ses 23 ans lorsqu'elle a été tuée. Le procès du conducteur s'est ouverte devant la cour d'assises du Rhône.



"Tout a commencé lorsque la voiture a roulé sur le chien d'un ami. Il y a eu un petit peu de tensions. Ma sœur a appelé la police et la voiture manœuvrait pour faire demi-tour", témoigne ce mardi 17 janvier, Evan, le frère de la victime auprès de RTL. "Sans regarder s'il y avait quelqu'un devant ou derrière, il avançait et reculait. J'ai entendu des cris. J'ai demandé où était Axelle. Personne ne pouvait me répondre. J'ai vu des traces au sol, et j'ai retrouvé le corps de ma sœur dans le caniveau.

L'accusé, lui, assure qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il se passait. Face à la famille d'Axelle, assise au premier rang dans la salle des assises de Lyon, Youcef a adressé, dès ses premiers mots, ses excuses aux parents de la jeune fille.

Je suis désolé de ce qu'il s'est passé. Mais, c'était un accident. Youcef, l'accusé, au premier jour de son procès

"Je suis désolé de ce qu'il s'est passé. Mais, c'était un accident. Axelle, je ne l'ai pas vu, j'ai agi dans la peur, menacé par un groupe de jeunes", a-t-il déclaré depuis son box.

"Il m'a raconté qu'il n'avait pas vu la personne, qu'il n'avait pas vu Axelle. Il a touché le trottoir [où se trouvait la jeune fille]. Youcef voulait juste partir. Il pensait que le monde qui courait derrière sa voiture voulait le tuer. Il m'a dit qu'il n'avait rien senti. Après 800 mètres, il s'est arrêté pour enlever le pare-choc et a découvert le corps", rapporte le père de l'accusé, Mohammed.

L'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle. Il n'a aucun antécédent judiciaire. En revanche, il n'avait plus de permis de conduire au moment du drame.

La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info