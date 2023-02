Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien au début de la semaine a fait près de 20.000 morts, selon de derniers bilans qui ne cessent d'augmenter.

Ce vendredi matin 10 février, des voix ont résonné dans les décombres, dans ce qu'il reste des bâtiments. Des dizaines de sauveteurs turcs, estoniens et bosniaques escaladent le béton, tapent à coups de masse, dégagent les gravats à la pelleteuse. On apporte des scies, des pelles et des grues pour que les secouristes pénètrent dans les ruines, lampe frontale sur le casque.

Leurs caméras thermiques sont utilisées pour confirmer des traces de vie, alors régulièrement un sauveteur crie pour demander le silence : les machines s'arrêtent, tout le monde se tait, et on tend l'oreille pour distinguer l'appel d'un rescapé. Rien. Les excavations reprennent. Selma est là depuis mardi, son frère est coincé sous les décombres : "Je prie pour qu'il sorte vivant", confie l'habitante du quartier.

Seulement trois survivants ont été sortis des gravats, sur les 130 personnes qui habitaient dans l'immeuble

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Pour son retour à l'Assemblée, le texte a repris son parcours tumultueux dans l'hémicycle, et l'attitude des députés Insoumis commence à agacer la majorité.

Disparition d'Héléna - Un corps calciné a été retrouvé hier, probablement celui de l'étudiante qui n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Le principal suspect est décédé, après deux tentatives de suicide.

Saône-et-Loire - Victime de harcèlement, Maël, 10 ans, va devoir changer d'établissement scolaire, provoquant l'énervement de ses parents.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info