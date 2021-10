On en sait plus sur l'homme soupçonné d'avoir assassiné et décapité hier une femme de 70 ans à Agde. Il s'agit d'un ancien boxeur professionnel qui a été candidat à une élection municipale en 2015 pour le Front national. Jean-Michel Moulun a expliqué aux enquêteurs que ses soucis neurologiques lui font perdre la mémoire, qu'il a tout oublié de son geste terrible.

Mais les policiers ont suffisamment de charges pour le confondre : d'abord, la vidéo surveillance. Dès son entrée dans le jardin, il porte un masque anti-covid mais l'homme est reconnaissable à sa silhouette et à son crâne chauve. On remarque aussi ses chaussures que l'on a aussi retrouvé chez lui avec le sac de provision de la victime, Évelyne. Peut-être lui a-t-il proposé de l'aider au supermarché pour l'aborder ? Dans la maison, il porte des gants en latex et tient un grand couteau.

Il y a aussi les clichés des différents clichés bancaires où il a effectué des retraits avec la carte de la victime. Au cours de la garde à vue, le suspect s'est dit être chrétien et prier pour sa victime. Il avait rencontré Évelyne Kedissa par l'intermédiaire de son épouse qui était son aide-ménagère. Cette dernière lui avait proposé que son mari vienne l'aider pour le bricolage et le jardinage. Un an plus tard, madame Kedissa le congédie en découvrant qu'il lui volait de l'argent.

Lutte anti-terroriste - C'est une information RTL, une femme mise ne examen dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty a eu des contacts très avancés avec la mère d'un des kamikazes du Bataclan. On parle en effet de plus d'un millier d'échanges.

Marseille - Emmanuel Macron doit se rendre dans la cité phocéenne dès ce vendredi soir. Un chantier colossal l'attend : celui des écoles et de la rénovation avec un investissement de plus d'un milliard d'euros.

Royaume-Uni - Mort d'un député conservateur poignardé dans sa circonscription ce vendredi 15 octobre dans l'après-midi. Un jeune homme a été arrêté.