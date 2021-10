Les infos de 12h30 - Septuagénaire décapitée à Agde : le suspect est un ancien candidat FN

On en sait plus sur l'homme soupçonné d'avoir assassiné et décapité hier une femme de 70 ans à Agde. Il s'agit d'un ancien boxeur professionnel qui a été candidat à une élection municipale en 2015 pour le Front national.

C'était en 2015, pour les municipales partielles d'une petite ville des Hauts-de-France. Il avait obtenu 5,36% des suffrages. Auparavant, il avait fait une carrière de boxeur en tant que poids welter, une quarantaine de combats, 17 victoires,19 défaites. Il avait ensuite travaillé dans le milieu de la boxe, notamment à Agde où il travaillait comme coach dans un club.

Par ailleurs, l'homme connaissait la septuagénaire. Des proches voisins expliquent qu'il a été aperçu il y a plusieurs mois chez la victime, qu'il venait régulièrement donner des coups de main, faire du bricolage dans la maison de la septuagénaire récemment veuve.

Dans le voisinage du suspect, certains confient qu'il faisait peur, qu'il était très impressionnant. Selon des voisins, il n'avait pas hésité à sortir une batte de baseball pour calmer des enfants qui faisaient un peu de bruit. Il est détenu et entendu par la police judiciaire de Montpellier et n'arrive pas, pour l'instant, à expliquer les raisons de son geste.

