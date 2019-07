publié le 07/07/2019 à 18:19

Le corps d'une jeune fille de 18 ans a été retrouvé ce dimanche matin dans le cimetière d'Estagel, dans les Pyrénées-Orientales. Sortie hier soir, l'adolescente n'est jamais rentrée chez elle. Ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition. La jeune fille s'était rendue au bal des pompiers de son village à Saint-Paul-de-Fenouillet.

Les gendarmes ont rapidement lancé les recherches. C'est finalement un visiteur du cimetière du village voisin d'Estagel qui a découvert son corps. La victime était partiellement dénudée et présentait plusieurs coups de couteau au niveau du cou.

Une autopsie doit être réalisée en début de semaine pour déterminer les circonstances exactes de son décès et savoir si elle a subi ou non des violences sexuelles. L'enquête démarre tout juste et la piste privilégiée par les gendarmes est celle d'une mauvaise rencontre.

