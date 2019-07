publié le 07/07/2019 à 16:58

Faut-il sanctionner plus sévèrement les violences et les injures proférées dans les stades ? Selon Emmanuel Macron, "oui, il faut arrêter les matchs systématiquement". Invité de Franceinfo ce dimanche 7 juillet, à quelques minutes du début de la finale de la Coupe du monde féminine de football, le président de la République estime que "l'on ne peut pas s’habituer à l’homophobie et le racisme sous prétexte qu’on est dans un stade. C’est la responsabilité des clubs et de rentrer dans l’art d’être supporter".

Le chef de l'État indique qu'il n’y a "rien qui justifie et qui dit qu'être supporter, c’est une culture de la haine. On doit apprendre à être supporter. Il n’est pas dit qu’être supporter, c’est insulter l’adversaire et siffler l’hymne adverse".

Emmanuel Macron a tenu à saluer l'attitude des joueurs de l'équipe de Didier Deschamps, lors de la Coupe du monde masculine de l'été dernier. "J’étais fier de nos joueurs français parce qu’ils ont chanté La Marseillaise (...) Je souhaite que partout dans le sport, on forme nos sportifs avec l’amour de la patrie. Ce n’est pas le sport le racisme et l’homophobie", a-t-il indiqué.

En avril dernier, lors d'un match entre Dijon et Amiens, le défenseur et capitaine d'Amiens, Prince Gouano a été la cible d'insultes racistes venant des tribunes. Roxana Maracineanu, ministre des Sports, avait alors déclaré qu'en cas d'insultes racistes et homophobes, les matchs devaient être interrompus.