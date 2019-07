publié le 07/07/2019 à 16:03

De violents orages ont frappé les Alpes-Maritimes dimanche matin. À Vallauris près d'Antibes, un garçon d'une dizaine d'années a été frappé par la foudre alors qu'il se baignait dans la mer, selon une informations de nos confrères de 20 Minutes. En situation d'urgence absolue, l'enfant a été transporté à l'hôpital Lenval à Nice. Son pronostic vital était engagé selon Nice-Matin.



Les secours sont intervenus aux alentours de 9h00 sur la plage des vieux rochers de Vallauris et ont prodigué les premiers soins à l'enfant. "On a diligenté une quinzaine d’hommes, des sapeurs-pompiers", a déclaré au journal, le Sdis des Alpes-Maritimes. Les parents, présents sur les lieux et très choqués, ont également été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Une enquête de police est en cours.

Selon Nice-Matin, l'orage qui a éclaté était bref mais intense. Les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance jaune pour cause d'orage ce dimanche matin.