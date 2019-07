Eurockéennes de Belfort : un homme interpellé après une plainte pour viol

publié le 07/07/2019 à 16:38

Une plainte pour viol a été déposée samedi 6 juillet auprès de la gendarmerie du Territoire de Belfort, en marge des Eurockéennes qui se déroulent jusqu'à ce dimanche soir, rapporte France Bleu Belfort Montbéliard. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi non loin du camping du festival. La radio précise que la victime et son agresseur présumé se connaissent et sont venus ensemble assister aux Eurockéennes.

Après avoir recueilli un signalement dans la nuit, les gendarmes se sont rendus sur place où ils ont pu interpeller l'auteur présumé du viol. L'homme a été placé en garde à vue et a été présenté au parquet samedi en vue d'un jugement. Dimanche, on ne savait pas s'il avait reconnu ou non les faits.

La victime a été prise en charge dans la nuit par le médecin des pompiers du festival pour effectuer des examens médicaux, précise France Bleu.

C'est la deuxième affaire de viol qui vise un festival cette année. Le 29 juin dernière, une festivalière du Hellfest avait posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle racontait avoir été droguée et violée pendant le festival et tenter de retrouver l'auteur présumé.