Au procès des attentats du 13 novembre, une image forte ce lundi 25 octobre : celle de 2 papas à la barre. Côte à côte, Maurice et Jean-François sont venus parler du couple que formaient leurs enfants, Marie avait 22 ans, Mathias en avait 23. Ces deux pères ont chacun perdu leur enfant unique ce soir là au Bataclan.

Marie et Mathias s'étaient rencontrés en Terminale à Metz. Sous la photo des deux amoureux qui s'embrassent, les deux pères parlent à tour de rôle. Lorsque les sanglots de l'un deviennent trop lourds, l'autre lui passe la main dans le dos. "La passion de Mathias, à part Marie, c'était le BMX", dit l'un. "Ils voulaient partir vivre aux États-Unis", raconte l'autre. Les deux papas ont enduré ensemble la tournée des hôpitaux, l'attente, le numéro vert qui ne répondait pas.

Ils ont ensuite créé une association. "On ne peut plus aider nos enfants alors on aide d'autres jeunes. On est comme des funambules, si on regarde devant, on arrive à avancer, si on regarde derrière, on tombe", racontent-ils. Les deux papas disent qu'ils sont depuis broyés par une douleur indéfinissable et aux accusés : "Non vous n'aurez pas notre haine, mais non, on ne vous pardonnera jamais".

À écouter également dans ce journal

Alec Baldwin auteur d'un tir mortel - On en sait plus sur les circonstances du drame. L'acteur de 63 ans répétait une scène dans laquelle il pointait son révolver "vers l'objectif de la caméra" quand un coup est soudainement parti, raconte le réalisateur.

Passe sanitaire - Depuis la rentrée, les policiers et gendarmes contrôlent 6 fois moins le passe sanitaire des clients des restaurants. Lors du mois d'août, il y a eu 180.000 contrôles et ces deux derniers mois seulement 60.000, soit 30.000 de moyenne par mois.

Transition énergétique - RTE, le réseau de transport de l'électricité en France a présenté ce lundi 25 octobre, 6 scénarios possibles pour 2050. Dans le meilleur des cas, pour le nucléaire, il représentera 50% de notre électricité en 2050 et 50% pour les énergies vertes.