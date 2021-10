Énergies renouvelables : quels scénarios possibles pour 2050 ?

RTE, le réseau de transport de l'électricité en France a présenté ce lundi 25 octobre, 6 scénarios possibles pour 2050. Une certitude : on ne va pas pouvoir faire sans les éoliennes. Dans les 6 scénarios, il y a forcément plus de panneaux solaires et d'éoliennes car l'électricité va devenir en France, notre principale source d'énergie.

Dans le monde de 2050, vous ne mettrez plus d'essence dans votre voiture, vous ne chaufferez plus votre maison au fuel, tout sera électrique, c'est une obligation pour respecter nos engagements sur le climat. Donc la consommation d'électricité va fortement augmenter et pour faire face, il sera techniquement impossible de tout miser sur le nucléaire, de construire suffisamment de réacteurs. Nos vieilles centrales vont fermer donc il faudra des énergies vertes.

Il y a même un scénario qui prévoit 100% d'énergies renouvelables. Le scénario est jugé possible par RTE mais ce serait le plus cher. Le vent, le soleil, ce sont des énergies intermittentes qu'il faut stocker. Ne faire que ça couterait 10 milliards d'euros de plus par an, que si on construit des réacteurs donc il faudra un peu de tout. Au maximum la France devrait pouvoir faire 14 nouveaux réacteurs, estime RTE. Dans le meilleur des cas, pour le nucléaire, il représentera 50% de notre électricité en 2050 et 50% pour les énergies vertes.