INFO RTL - Passe sanitaire : 6 fois moins de contrôles depuis la rentrée que durant l'été

RTL vous le révélait, depuis l’entrée en vigueur du passe sanitaire en France, 240.000 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre, qui ont dressé 2.253 verbalisations. En outre, depuis la rentrée, les policiers et gendarmes contrôlent 6 fois moins le passe sanitaire des clients des restaurants.

Lors du mois d'août, il y a eu 180.000 contrôles et ces deux derniers mois seulement 60.000, soit 30.000 de moyenne par mois. Cela s'explique par le fait que policiers et gendarmes avaient été massivement déployés pour d'abord inciter les clients à ne pas tricher, mais aussi montrer aux restaurateurs et aux autres établissements qui reçoivent du public, que le contrôle du passe sanitaire est quelque chose d'obligatoire.

En revanche, quand il y a un contrôle, les sanctions tombent. Cet été, les forces de l'ordre dressaient une contravention tous les 135 contrôles en moyenne. Depuis le mois de septembre c'est une contravention tous les 65 contrôles. En clair, quand la police ou la gendarmerie décide de vérifier si tout le monde joue le jeu, il y a deux fois plus de contrevenants. Les raisons sont souvent les mêmes, soit la personne contrôlée n'a pas de passe sanitaire, soit elle présente celui d'une autre personne.

Quid des établissements ?

Pour les restaurants, on n'a pas d'évolution. Ce que l'on sait, et ça ce sont également nos chiffres, c'est que depuis le début du passe sanitaire obligatoire, plus de 35.000 établissements recevant du public ont été inspectés par les forces de l'ordre. À peine 3% d'entre eux ont été sanctionnés car ils ne contrôlaient pas les passes sanitaires de leurs clients.