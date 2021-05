publié le 27/05/2021 à 16:58

Cela fait déjà 6 jours que la famille d’un habitant du village de Ludres (Meurthe-et-Moselle) âgé d’une cinquantaine d’années, est sans nouvelle de lui. Son silence commençant à devenir inquiétant, la police de Nancy émet ce 27 mai un avis de recherche.

Selon la description publiée par la police nancéienne, le quinquagénaire du nom de Willy Pepino a les yeux bleus, est de corpulence normale et mesure 1,80 m. Les cheveux poivre et sel avec une barbe blanche, il a été aperçu pour la dernière fois avec une chemise blanche à carreaux, un pantalon de couleur foncée ainsi qu’une veste blanche et des baskets grises et bleues.

Toute personne susceptible de l'avoir aperçu ou d’avoir des informations sur Willy Pepino est priée de joindre la police de Nancy à ce numéro : 03 83 17 27 53.

Les Policiers Nancéiens recherchent Willy PEPINO disparu à LUDRES (54) le 21 mai 2021.

May 27, 2021