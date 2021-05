Coronavirus au Royaume-Uni : "On ne voit plus le bout du tunnel", confie une Française

L'épidémie continue de reculer mais la France se protège en mettant en place un isolement obligatoire d'une semaine pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Une barrière contre le variant indien qui est très contagieux.

Romane, Française qui vit à Londres, est fatiguée et témoigne de son désarroi au micro de RTL ce jeudi 27 mai. "Honnêtement c'est de l'agacement. Y en a marre ! Parce que là c'est la version indienne qui ferait qu'il y a cette nouvelle règle. On ne voit plus le bout du tunnel avec tout ça et c'est ce qui pèse le plus", déplore-t-elle.

"Ici, on commençait déjà à être vacciné donc tout le monde commence un petit peu à alléger, assouplir les règles, ce qui nous rassurait. Sauf que maintenant on se dit 'mais si ça se passe comme ça pour tous les variants dans tous les pays, au bout d'un moment on n'a pas fini'", désespère-t-elle.