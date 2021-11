Près d'une semaine après le naufrage d'un bateau qui a fait 27 morts dans la Manche, une question se pose : les secours français et britannique auraient-ils pu intervenir ?

Une question qui se pose après le témoignage d'un homme sur une chaine de télévision kurde, se présentant comme l'un des 2 rescapés du drame. Il raconte le déroulement de ces heures tragiques et dénonce aussi des faits de non-assistance à personne en danger.

Au moment où le flanc droit du bateau commence à se dégonfler, il explique que plusieurs hommes commencent à pomper les eaux qui s'infiltrent, à l'écurer sans succès et que des deux passagers décident d'appeler au secours chacun de leur côté la police française et la police britannique.

Et pour lui, c'est clair, les deux pays décident de ne pas venir les secourir, se renvoyant la balle. Des accusations que défend formellement le commandant Lavault, le porte-parole de la marine nationale : "C'est important de le souligner, il y avait deux hélicoptères, un Français et un Britannique. Ça illustre bien le fait que la coordination entre les services de secours et de sauvetage en mer des deux pays, était totale. Il n'y a pas de sujet Brexit dans cette affaire. En toutes circonstances, on a pour mission de porter secours aux gens en difficulté en mer."

L'enquête se poursuit. Les deux rescapés peuvent de nouveau être entendus si besoin par les enquêteurs. Seule certitude, les opérations de sauvetage ont bien eu lieu côté Français. Cet après-midi le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'État prendrait à sa charge l'inhumation des 27 personnes mortes dans le naufrage dans les communes qui acceptent d'accueillir les défunts.

