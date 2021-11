Éric Zemmour : ces détails à noter dans la vidéo d'annonce de candidature

"Il n’est plus temps de réformer la France mais de la sauver". Éric Zemmour est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Le polémiste devenu politique en quelques semaines a détaillé pendant dix minutes sa vision de la France et l'état dans lequel se trouve le pays. Cette séquence a été suivie en direct sur YouTube par 32.000 internautes.

L'ancien éditorialiste du Figaro et de Cnews s'est adressé aux Français qui "se sentent étrangers" dans leur "propre pays", "pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis".

Éric Zemmour annonce donc sa candidature dans une ambiance salle de cinéma. Musique façon blockbuster, compte-à-rebours à l’écran de 5 minutes... Et voici Éric Zemmour qui apparait à l’image. L’air grave, seul dans le cabinet d’une bibliothèque assis, il lit un discours.

Beethoven, Proust et Gabin

Dix minutes sur la 7ème symphonie de Beethoven à plein volume, le candidat parle sur des images d’illustrations, des extraits de vidéos de violences urbaines, d’enfants ou de politiques.

Et sur le fond ? Éric Zemmour a livré dix minutes pour chanter la France éternelle, celle qui a inventé le cinéma, de Proust, de Gabin et Belmondo, dit-il. Avant d’agiter, encore et toujours la peur et la menace du grand remplacement. Il évoque aussi et sa mue de polémiste en candidat. Sans oublier un mot pour anticiper les critiques et les attaques dont il sera, dit-il, forcément l’objet. Ses équipes avaient annoncé du jamais vu, la promesse est sans doute tenue.