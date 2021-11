Le Premier Ministre évoque ce soir une tragédie. Au moins 27 migrants sont morts aujourd'hui au large de Calais dans le naufrage de leur embarcation. C'est un pêcheur qui a donné l'alerte cet après-midi.

C'est vers 14h que ce pêcheur signale une quinzaine de corps flottant au large de Calais. La Marine nationale se rend immédiatement sur place. Il s'agit d'une embarcation qui a fait naufrage avec à son bord une cinquantaine de migrants qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Parmi eux, certains avaient des gilets de sauvetage, d'autres non.

Depuis cet après-midi, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. On est actuellement à 27 morts et plusieurs personnes inconscientes. Mais selon la préfecture maritime, il y aurait des survivants, dont deux qui ont été déposés à Calais. Des recherches sont toujours en cours, deux hélicoptères et trois navires sont mobilisés. Le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est attendu sur place.

Invité à réagir sur RTL, Franck Dhersin, le vice-président de la Région Hauts de France confirme que "ce bilan est provisoire". "C'est un bateau qui est parti de Loon-Plage, près de Dunkerque, qui peut contenir 50 personnes. On sait que les passeurs bourrent les bateaux le plus possible pour gagner le plus d'argent sur la misère. Il y avait probablement plus de 50 personnes, 27 corps retrouvés pour l'instant, mais on va largement dépasser ce nombre de morts", explique t-il, avant d'ajouter qu'avec la température de l'eau à hauteur de 6 degrés "ne permettait pas de tenir plus de 15 minutes dans l'eau. Ils ont déjà retrouvé deux personnes en hypothermie" .

Pour Franck Dhersin, "ce drame était inévitable" et il estime que cela se reproduira dans le futur. "La plupart des corps, on les retrouvera pas ce soir, en quelques minutes votre corps peut être amené sur 300/400 mètres.

Côté britannique, le Premier ministre Boris Johnson a convoqué ce mercredi soir une réunion d'urgence.

