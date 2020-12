Les infos de 18h - Nancy : il volait les cadeaux de Noël dans les boîtes aux lettres

publié le 28/12/2020 à 18:52

On connaît les cadeaux de Noël qui apparaissent comme par magie au pied du sapin. Mais du côté de Nancy, ces derniers temps, on les a plutôt vus disparaître. Dans toute l'agglomération, des dizaines de personnes ont signalé des colis postaux manquants. Le coupable a été retrouvé : un homme seul, qui ouvrait les boîtes aux lettres grâce à un pass de La Poste.

Quarante victimes au moins ont été dépossédées de leurs cadeaux de Noël, parmi lesquelles Carine, de Lunéville : "Je ne comprenais pas pourquoi je ne recevais pas mon colis, j'ai regardé sur internet le 15 décembre et il était écrit qu'il avait été livré le 1er...". Finalement, l'homme à l'origine de ces mystérieuses disparitions est interpellé à Jarville, une des communes où se sont produits les vols.

Âgé de 35 ans, le suspect se dit confronté à des problèmes financiers. Il prévoyait d'offrir des cadeaux à ses proches et d'en revendre certains. À son domicile, les policiers sont tombés sur un véritable repère de colis déballés. Les victimes sont invitées à contacter le commissariat pour venir récupérer leurs cadeaux de Noël en retard.

