Canada : un père Noël anonyme offre des centaines de cartes-cadeaux

Une jolie surprise à l'aube de Noël. Plusieurs centaines de résidents d'Edmonton, une ville de l'Ouest du Canada, ont reçu une mystérieuse enveloppe de la part d'un père Noël anonyme le 24 décembre dernier. À l'intérieur, un poème vantant l’espoir et la solidarité en temps de pandémie et une carte-cadeau d'une valeur de 250 dollars canadiens, à dépenser dans les magasins Walmart.

Elisha Tennant, une habitante du quartier de North Glenora, a perdu son travail à cause de l'épidémie de coronavirus. Comme le rapporte Ouest-France, qui a repéré cette belle histoire de Noël, cette dernière a raconté à la chaîne publique CBC avoir pleuré lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe : "Ça fait tellement chaud au cœur, c’est tellement touchant que quelqu’un fasse ça. Quelque chose comme ça, eh bien ça représente un mois de courses pour nous."

site/infos/divers>article>pave_article_0__container__">Selon le bienfaiteur anonyme, également contacté par CBC, 400 personnes du même quartier de North Glenora ont reçu le même cadeau. "J’ai décidé de le faire parce que je sais que des tas de gens ont eu une année très difficile et que j’avais les moyens de les aider", a-t-il expliqué. "J’espère que ces cadeaux auront donné aux gens le sentiment que le monde est plein de bonté et qu’un avenir meilleur n’est plus très loin."