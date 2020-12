Hérault : quatre jeunes sauvent un homme suicidaire le jour de Noël

publié le 27/12/2020 à 20:50

Un sauvetage héroïque le jour de Noël. Vendredi dernier à Béziers, des jeunes se promenaient en voiture quand ils ont aperçu un homme, qui menaçait de se jeter depuis son balcon du deuxième étage. Ces quatre jeunes courageux ont décidé de le sauver.

C'est dans une petite rue à sens unique, en plein centre de Béziers, à quelques centaines de mètres du centre commercial, qu'ils ont aperçu de l'agitation. Un passant venait d'appeler les pompiers constatant qu'un homme était sur le point de sauter par-dessus son balcon du deuxième étage.

Comme le rapporte nos confère de Midi Libre, Ryan, Zinédine, Elyes et Redouane gardent leur sang-froid, entrent dans l'immeuble, réussissent à forcer la porte de l'appartement et se précipitent vers le balcon. Le temps d'arriver, l'homme a réussi à passer de l'autre côté de sa rembarde. Il ne tient plus qu'à bout de bras mais les jeunes parviennent à l'attraper juste avant qu'il ne lâche.

Quelques minutes plus tard, les pompiers sont arrivés. Le drame a été évité au grand soulagement des témoins présents dans la rue.