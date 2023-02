Une semaine après le meurtre de Sihem, dans le Gard, le portrait d'une jeune femme inquiète se dessine. RTL a rencontré certaines de ses connaissances à La Grande Combe, qui ont évoqué leurs dernières conversations avec elle.

Adam, 19 ans, est le confident de Sihem. Il est aussi le dernier à avoir communiqué avec elle le soir de sa disparition. "Elle avait dit qu'elle partait avec Mahfoud, qu'ils allaient à Nîmes, qu'elle devait se faire passer pour une fille… Je sais pas quoi, un plan trop bizarre", confie le jeune homme. "Après, je l'ai dit : 'Envoie-moi un message une fois que tu es avec lui'. Elle m'a envoyé un message pour me dire : 'Je pars, je monte dans la voiture avec lui', à 0h28 exactement".

"Je lui ai dit de me renvoyer un message une fois qu'elle est rentrée. Je lui ai envoyé un message à 1h, et plus rien", poursuit Adam. Le lendemain, "on est allé voir la famille de Mahfoud. Mahfoud niait, il me regardait droit dans les yeux et me disait : 'C'est pas moi, je n'étais pas avec elle hier'. Je lui ai dit que je savais", conclut-il.

"S'il m'arrive quelque chose, c'est Mahfoud"

Sihem a également passé un appel au manager de la pizzeria, Lounès, où elle travaillait. "Ça n'a pas duré longtemps. Sur Snapchat, elle m'a dit : 'Il y a Mahfoud qui vient me récupérer'. Je l'appelais, je lui demandais pourquoi il venait la récupérer à cette heure-ci", explique-t-il. "Elle m'a dit : 'S'il n'y a pas de nouvelles de moi, donnez l'alerte à mes frères'. Moi, je trouvais ça un peu bizarre, c'était dans ses habitudes de sortir le soir".

"Elle m'a dit, mot pour mot : 'S'il m'arrive quelque chose, c'est Mahfoud'. C'est ça qui nous a donné la piste de Mahfoud", assure Lounès. Adam et Lounès sont convaincus qu'elle ne pouvait pas être être amoureuse de Mahfoud et qu'il l'aurait piégée.

La famille de Sihem réfute elle aussi toute relation amoureuse. Ses proches attendent désormais beaucoup de l'autopsie. Les premiers éléments devraient déjà être transmis aux enquêteurs. Les proches de la victime redoutent qu'on apprenne ainsi que la jeune fille a été violée.

