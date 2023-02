Le couturier Paco Rabanne, héraut de la mode prophétique, est mort

Paco Rabanne, de son vrai nom Francisco Rabaneda y Cuervo, est mort comme le révélait le 3 février le journal Le Télégramme, information confirmée par RTL. Le grand couturier, né en Espagne en 1934, s'est éteint à Portstall dans le Finistère à l'âge de 88 ans.

Quand en 1965, Paco Rabanne organise son premier défilé à Paris, il donne dans la provocation en annonçant qu'il s'agit de douze robes importables en matériaux contemporains et rigides. Le monde feutré de la haute couture tremble ou ricane face à des pièces perçues comme incongrues sur un podium. Gabrielle Chanel, croyant le descendre, le surnomme le "métallo de la mode". L'insulte sera son piédestal et le rend célèbre.



Ses études d’architecture ont certainement poussé Paco Rabanne à raisonner en termes d'espace et de volume et à imaginer des vêtements avec des matériaux innovants : du métal, du rhodoïd, mais aussi du béton et du papier. Dans son atelier, entouré de ses assistants, Paco Rabanne pince, assemble et soude en silence. Couturier excentrique, il aime habiller les artistes comme Brigitte Bardot, Françoise Hardy ou Jane fonda dans le film Barbarella. Il qualifie ses clientes de "déesses bagarreuses et dominatrices".

Le tissu, très peu pour lui. En repoussant de force les murs calfeutrés de la mode, Paco Rabanne ne faisait pas dans la dentelle. "C'est pour faire comprendre aux gens que la mode peut être autre chose qu'une convention, que la mode peut être une ouverture plus grande", avait-il affirmé.

Une magnétique transgression

Sa relation étroite dès le début de sa carrière avec la famille catalane Puig propulse les senteurs de ses parfums comme une traînée de poudre dans le monde du luxe. Provocateur, le premier flacon issu de ce partenariat lucratif rappellera lui aussi le métal par sa fragrance et son nom : "Calandre", qui correspond dans le langage automobile à une partie avant de la carrosserie. Preuve, encore, que l'artiste ne craignait pas la déroute.

Le parfumier espagnol n'avait pas comme coutume de faire dans le rationnel. Invariablement vêtu du costume-chemise gris sombre qu'il possédait en trois cents exemplaires, la barbe taillée en collier, Paco Rabanne considérait la mode prophétique, se présentait comme médium, et prétendait avoir vu dieu. Obsédé par l’irrationnel et les vies antérieures, il prédisait dans des livres à succès la fin du monde, son génie sombre alors dans la caricature de lui-même. La postérité achèvera de le réhabiliter et de l'installer à sa place, au panthéon de la Haute, très haute couture.



