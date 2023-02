Mort de Sihem : son cousin déplore la "lenteur de la justice"

"On aurait pu éviter le drame". Une semaine après sa disparition, le corps de Sihem, 18 ans a été retrouvé le jeudi 2 février. Le principal suspect, un homme de 39 ans, a reconnu les faits en garde à vue. Ce dernier était sous contrôle judiciaire après purgé plusieurs peines pour des condamnations pour vols, cambriolages ou défaut de permis de conduire.

Le meurtrier était jugé jeudi pour avoir séquestré un couple de buralistes afin de les voler avec deux complices. Les faits remontaient à 2010. "C'est un étonnement de savoir qu'on monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Un monsieur qui a agressé des gens qu'on aimait énormément. (…) Ce monsieur se baladait librement, n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque compte à l'État", a déploré Azzedine Maalou, le cousin de la victime, en conférence de presse ce vendredi.

"La lenteur de la justice, on la regrette profondément. (…) S'il y avait eu des moyens de l'État mis à disposition des services de justice, afin que ce monsieur soit jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame" a-t-il ajouté. Azzedine Maalou a toutefois salué le "travail énorme" des enquêteurs. "Je voulais adresser mes remerciements aux services de l’État. Je sais qu’il y a eu un travail énorme d’effectué par les enquêteurs. C’est normal de les remercier profondément".

