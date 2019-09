Quand Nicole Belloubet évoque sur RTL "le second quinquennat" d'Emmanuel Macron

publié le 15/09/2019 à 13:36

Nicole Belloubet était l'invitée du Grand Jury, samedi 15 septembre sur RTL. La garde des Sceaux a été interrogée sur le programme de construction de places de prison proposé par Emmanuel Macron d'ici 2020. Programme dont le rythme serait en train de ralentir.

"Il faut reconnaître qu’aujourd’hui, construire une prison est difficilement accepté par les élus et par les populations. Bien sûr on pourrait imposer la construction d'une prison mais ce n'est pas le chemin que nous avons choisi. On essaye de dialoguer avec les élus", explique la ministre de la Justice qui ajoute que la situation devrait "sans doute" s'améliorer après les élections municipales.

Nicole Belloubet affirme cependant que les places de prison prévues seront bien construites. "Il n'y a aucun doute, le président s'était engagé à 15.000 places, elles seront construites. Elles seront construites sans doute pour le second quinquennat, ce qu'on a toujours annoncé d'ailleurs", a-t-elle dit.

Reprise sur ce petit lapsus d'un potentiel second quinquennat d'Emmanuel Macron, la garde des Sceaux à précisé sa pensée : "C'est un souhait", a-t-elle dit.