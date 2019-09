publié le 15/09/2019 à 07:17

Le premier tour de la présidentielle tunisienne se tient ce dimanche 15 septembre. Elle a été organisée en raison du décès du président Essebsi, il y a un mois et demi. Les débats sont passionnés notamment entre un Premier ministre impopulaire et un dirigeant d'un parti d'inspiration islamiste. L'issue du scrutin est extrêmement incertain.

Les bureaux de vote sont placés sous haute surveillance. 70 000 membres des forces de sécurité sont déployés dans le pays, pour cette deuxième élection présidentielle libre en Tunisie où l'ennemi juré, c'est la corruption autour des votes.

"On fait du porte à porte, on colle des affiches, on distribue des flyers. Ils nous payent 90 dinars la journée, mais je ne vais voter pour personne, je travaille pour l'argent. Je ne vais pas voter pour un voleur, les candidats sont tous pareils", témoigne un militant. Il est rémunéré par le parti qui attend de lui qu'il vote pour lui le jour J.

Parfois l'achat de voix est encore plus direct. "Il y a beaucoup de gens qui te disent 'Je te donne 30 ou 50 dinars'. Moi on m'a proposé, j'ai dit non. Et personnellement je ne vais voter pour personne", déclare un épicier du centre-ville de Tunis.

En 10 jours de campagne, il y aurait eu un millier d'infractions, selon le gendarme des élections en Tunisie.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - La police a interpellé 30 personnes en marge de la nouvelle mobilisation à Nantes, où la situation a rapidement dégénérée. Des projectiles ont été tirés contre la police qui a répliqué par du gaz lacrymogène.



Faits divers - Nolan, un petit garçon de 10 ans est décédé samedi 14 septembre après avoir été handicapé pendant 8 ans à cause d'une intoxication alimentaire en 2011. Le responsable de l'entreprise qui a produit la viande n'a toujours pas été condamné définitivement.

Football - Après avoir été conspué par les supporters, Neymar a électrisé le Parc des Princes avec un retourné acrobatique dans le temps additionnel contre Strasbourg. Le PSG l'emporte sur le fil 1 à 0 et garde la tête de la Ligue 1.