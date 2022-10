L'immeuble où habitait Lola et sa famille et où elle a été tuée, dans le XIXe arrondissement de Paris.

Quatre jours après le meurtre de Lola, 12 ans, à Paris, la question se pose. La principale suspecte était-elle atteinte de troubles psychiatriques au moment des faits ? Certains des proches de la jeune femme, âgée de 24 ans, l'ont décrite comme difficilement insérée, et en proie ces derniers temps à des propos nocturnes incohérents.

Pour l'heure, après sa mise en examen, cette dernière a été placée à l'isolement à la prison de Fresnes. Elle devra prochainement se soumettre à une expertise psychiatrique, afin de déterminer si son discernement a été aboli, ou non, pendant les faits. Et si elle est, in fine, pénalement responsable de la mort de la jeune Lola.

Sans cette expertise ordonnée par le juge d'instruction, impossible d'émettre la moindre conclusion sur son état psychologique pendant les faits. Il peut selon son choix faire appel à un expert ou un collège d'experts. Cet examen servira de pierre angulaire à toute l'enquête, qui n'en est qu'à ses prémices. Des contre-expertises pourront ensuite avoir lieu.

Entre cohérence et invraisemblance

Mais jusqu'ici, la suspecte a-t-elle tenu des propos cohérents ? Celle-ci a en effet été on ne peut plus claire en garde à vue, lorsqu'elle a affirmé avoir entraînée Lola dans l'appartement de sa sœur, avant de l'étouffer et de la transporter dans une caisse en plastique. Un récit corroboré par les éléments matériels que les enquêteurs ont leur possession.

Plusieurs incohérences ont néanmoins été décelées, concernant notamment des sévices invraisemblables qu'elle aurait fait subir à la jeune fille, et plusieurs contradictions dans son discours. La meurtrière présumée était visée depuis le mois d'août dernier par une obligation de quitter le territoire français.

