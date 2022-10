PSG : pourquoi Neymar risque-t-il la prison ?

Au lendemain du classico face à l'OM, où il a été le seul buteur du match, Neymar a rendez-vous avec son passé. À partir de ce lundi 17 octobre, le Brésilien va devoir s'expliquer devant le tribunal de Barcelone. En cause, des malversations présumées dans le cadre de son transfert en 2013 au Barça. L'attaquant du PSG est accusé de corruption par le ministère public, qui réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à son encontre.

En 2013, le Brésilien avait quitté le club de son pays, le Santos FC, pour s'engager au FC Barcelone. Le club catalan a initialement chiffré le coût de ce transfert à 57,1 millions d'euros (40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour le Santos FC), mais la justice espagnole estime que le recrutement de Neymar avait en réalité coûté au moins 83 millions d'euros.

La société d'investissement brésilienne DIS, alors détentrice de 40% des droits économiques du joueur, estime donc avoir été lésée dans le transfert de l'attaquant et a porté l'affaire devant la justice en 2015. DIS a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au Santos FC et affirme que le Barça, Neymar et ensuite le Santos FC se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l'opération et l'ont "escroquée". Elle réclame 35 millions d'euros.

C'est un vaste procès qui s'ouvre donc ce lundi et qui durera jusqu'au 31 octobre. De nombreux protagonistes sont poursuivis, comme les parents de Neymar, deux ex-présidents du FC Barcelone et un ex-dirigeant de son ancien club brésilien Santos, tout comme le FC Barcelone, le Santos FC et l'entreprise fondée par les parents du joueur pour gérer sa carrière. De leur côté, les avocats de Neymar affirment que leur client n'a commis aucun délit, les 40 millions d'euros qu'il a reçus correspondant, selon eux, à "une prime de transfert légale et habituelle sur le marché du football".

