Meurtre de Lola à Paris : Emmanuel Macron a reçu les parents de la victime

Les parents de la jeune Lola, collégienne de 12 ans tuée vendredi dernier dans d'atroces circonstances, ont été reçus par Emmanuel Macron ce mardi 18 octobre au palais de l'Élysée. Le président de la République a adressé ses condoléances à la famille de la victime.

"Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l'épreuve qu'ils traversent et qui nous bouleverse tous", indique l'Élysée. Dans cette affaire, une femme de 24 ans, principale suspecte dans la mort de la jeune Lola, a été mise en examen pour "meurtre" et "viol aggravé" avant d'être écrouée.

La collégienne de 12 ans a été retrouvée morte, vendredi 14 octobre, dans une malle dans le XIXe arrondissement de Paris. "Ce sont des parents très dignes malgré le drame ignoble qui les touche", a aussi salué Gérald Darmanin au micro de RTL ce mardi 18 octobre.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info