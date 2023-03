Les infos de 18h - "J'ai eu la peur de ma vie" : comment Sarah s'est retrouvée au cœur d'un braquage

C'est une jeune femme encore traumatisée qui s'est présentée, ce vendredi 31 mars, devant la cour d'assises du Rhône pour raconter cette journée du 8 février 2018. Sarah est tellement émue qu'elle a du mal à articuler ses premiers mots entre deux sanglots. Se remémorer ce cauchemar qui la hante toujours est un supplice, mais elle se lance avec courage.

Essuyant ses larmes, elle parle de ces deux faux plombiers qui rentrent chez elle cagoulés, la menace, la ligote, la bâillonne et l'embarque dans une fourgonnette. "J'étais terrorisée", explique Sarah. "J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru qu'ils allaient me tuer, me violer."

"Sois convaincante", lui lancent les deux malfaiteurs quand ils l'obligent à appeler son père qui convoie 25 millions de francs suisses pour qu'il abandonne son chargement à une deuxième équipe qui l'attend sur un parking. "Ne joue pas au Rambo, ni au cow-boy si tu veux revoir ta fille". Des mots qui résonnent encore dans la tête de ce papa, qui écoute, prostré, son enfant évoqué sa souffrance à la barre.

"J'ai toujours peur dans la foule. J'ai peur des gens masqués, des fourgonnettes. J'ai peur de tout en fait." Les yeux rougis, elle conclut : "ça fait cinq ans que ça dure. Après ce procès, je veux revivre !"



À écouter également dans ce journal

Sainte-Soline - Un gendarme de terrain présent lors du rassemblement contre la méga-bassine du week-end dernier raconte de l'intérieur le stress, la pluie de projectiles et de cocktails Molotov.



CGT - Sophie Binet a créé la surprise en étant élue à la tête de la CGT. Elle promet déjà une intersyndicale unie à Matignon la semaine prochaine.

Tempête Mathis - Un homme de 19 ans tué dans les Vosges, une tornade dans la Vienne et dans l'Indre... La tempête Mathis a balayé le pays toute la journée.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info