Commandant d'un des pelotons d'intervention de gendarmerie mobile, le lieutenant Martin était mobilisé, samedi 25 mars, pour protéger la retenue d'eau contestée par les manifestants, à Sainte-Soline. Il raconte, au micro de RTL, le niveau de violence inédit.

"De tout ce groupe pacifiste s'est dégagé une colonne de black blocs qui a progressé petit à petit vers nous. C'est le moment où des véhicules de gendarmerie ont brûlé. On a été obligé de reculer. On s'est retrouvé à 20 contre quasiment 200 personnes", explique-t-il. Il poursuit : "Avec mes gars, on a essayé de charger, de reprendre l'avantage sur eux. Cela n'a pas très bien marché, car on se disait : ils ont des munitions illimitées. On prenait des cocktails Molotov en permanence et beaucoup de cailloux."



Le lieutenant évoque le (seul) blessé grave, parmi les forces de l'ordre : à savoir un jeune gendarme qui a reçu "un tir de mortier au niveau de l'aine". "Son ceinturon a explosé. Il es tombé au sol en hurlant."

"On est entraîné pour résister au stress"

"De mon côté, mon masque à gaz a explosé en deux. Je n'arrivai plus à respirer. On est entraîné pour résister au stress. J'ai pensé, ils veulent me tuer. Ce n'était pas de la peur, mais un constat", confie-t-il.

47 blessés ont été dénombrés parmi les forces de l'ordre, 200 du côté des manifestants selon les organisateurs du rassemblement. L'un d'eux se trouve toujours dans un état grave.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info