Le 10 février dernier, la police espagnole a interpellé un Français recherché pour une attaque à main armée contre deux fourgons blindés en Suisse en 2019. Au cours de ce braquage violent, près de 11 millions de francs suisses avaient été dérobés. L’homme, dont l'âge et l'identité n'ont pas été précisés, a été arrêté dans une petite ferme isolée située en Catalogne et protégée par des chiens et de nombreuses caméras de vidéosurveillance.

Considéré par les enquêteurs comme l’une des têtes pensantes de ce braquage, l’individu faisait objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités françaises. Dans un communiqué, la police espagnole a expliqué que "le fugitif possédait un haut degré de connaissance des techniques d'investigation de la police".

La demeure dans laquelle il était retranché était "complètement isolée" et "difficile d'accès". Les chiens présents sur place lui permettaient de détecter "tout signe de présence étrangère". Avant de l’interpeller, les forces de l’ordre ont observé l’individu pendant plusieurs jours et ont remarqué qu’il "passait presque toute la journée enfermé à l'intérieur de la maison".

Une tentative de fuite

Lors de l’interpellation, il a tenté de s’enfuir en passant par la fenêtre, mais les policiers ont réussi à le maitriser. Dans son domicile, ils ont découvert "des substances narcotiques en différentes quantités" ainsi qu’une arme à feu et un faux passeport.

Les policiers ont fait preuve d’une vigilance accrue pour éviter tous risques de fusillade. En effet, lors du casse, les braqueurs étaient armés de kalachnikovs et de pistolets et ils n’avaient pas hésité à ouvrir le feu. Les agents de sécurité présents sur place avaient néanmoins échappé aux tirs.

