publié le 23/10/2020 à 18:48

Un homme d'origine italienne a été arrêté près de Mulhouse la semaine dernière. Inconnu en France, il se trouvait pourtant au cœur de plus d'une centaine d'enquêtes en Allemagne, pour des suspicions de viols et agressions sexuelles sur mineurs. Il aurait fait de nombreuses victimes pendant plusieurs années.

Cosimo Chionna, 52 ans, était l'un des hommes les plus recherchés d'Allemagne. Au total, 122 enquêtes sont ouvertes pour 160 viols et agressions sexuelles sur mineurs. Entre 2000 et 2014, il aurait abusé de sa propre fille mais aussi d'autres enfants de son entourage, notamment les filles de ses maîtresses.

Le 7 octobre dernier, il a pris la fuite en camping-car. Il quitte l'Allemagne pour se cacher en France, chez une amie près de Mulhouse. Alertée par les autorités allemandes, la Brigade nationale de recherches des fugitifs (BNRF) a retrouvé la trace du suspect. Ce dernier avait pourtant pris le soin de changer sa plaque d'immatriculation.

Au vu de la dangerosité de l'individu, c'est la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) qui est chargée de l'interpellation. Le fugitif italien n'a pas opposé de résistance. Il est désormais incarcéré à Colmar, en attendant son extradition vers l'Allemagne.

À écouter également dans ce journal

Tous Anti-Covid - En pleine deuxième vague, le successeur de Stop Covid, l'application de traçage du gouvernement, séduit. Elle a déjà été téléchargée 800.000 fois depuis sa mise à jour jeudi.

Coronavirus - Vers une deuxième vague plus violente que la première ? Les mots de Martin Hirsch, invité sur RTL, laissent entrevoir l'inquiétude croissante dans les hôpitaux face à un nombre de contaminations qui ne cesse d'augmenter.

Football - Zinédine Zidane plus que jamais sur la sellette à Madrid. À la veille du Clasico face à Barcelone et après trois défaites en championnat et en Ligue des Champions, l'entraineur du Real se sent menacé sur le banc merengue.