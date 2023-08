Un incendie à L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a fait trois morts et 19 blessés, samedi 19 août. Deux pompiers sont toujours en urgence absolue, 200 sapeurs-pompiers et 60 engins ont été mobilisés. Le feu avait démarré vers 9h30 au 9ᵉ étage.



Les pompiers ont mis plusieurs heures pour maîtriser l'incendie de cet immeuble situé Avenue Maurice Thorez. Une cinquantaine de logements a été impactée dans cet immeuble de 12 étages, le plus haut du quartier. Les pompiers ont évacué en priorité les habitants des étages les plus élevés.

"Notre priorité est la prise en charge des différentes victimes sur place pour les évacuer le plus rapidement possible vers les hôpitaux", a expliqué le capitaine Jean-Baptiste, sapeur-pompier de Paris. Selon lui, l'engagement des pompiers a permis de sauver "au moins huit personnes de cet incendie".

Samedi soir, l'origine du sinistre n'est pas encore connue. Une enquête pour "recherche des causes de la mort" a été ouverte et confiée au service de police judiciaire du département. Des investigations seront conduites pour connaître l'état de l'immeuble. Un incendie s'était déclenché dans le même bâtiment il y a à peine un an.

À écouter également dans ce journal

Jean-Louis Georgelin - L'ancien chef d'état-major des armées, en charge de la reconstruction de Notre-Dame, est mort durant une randonnée dans l'Ariège, vendredi 18 août. Il était parti marcher seul sur les pentes du Mont-Valier.

Canicule - 49 départements sont placés en vigilance orange canicule, dimanche 20 août. Jusqu'à 40°C sont attendus à Avignon ou dans l'arrière-pays varois. La barre des 35°C sera souvent dépassée dans les départements en vigilance. La canicule devrait durer au moins jusqu'au jeudi 24 août au soir.

Incendies - 19.000 personnes ont été évacuées en 48 heures au Canada, alors que les gi