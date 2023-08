Incendie en Alsace : quelles ont été les opérations mises en place ?

Plusieurs victimes ont été tuées dans cet incendie et d'autres sont toujours portées disparues, à l'heure actuellement. Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, rappelle la démarche mise en place face à l'incendie du gite à Wintzenheim, près de Colmar, ce mercredi 9 août.

"C'est extrêmement complexe. Là, on est sur un espace temps très limité, donc il faut dénombrer le nombre de personnes à l’intérieur, il faut ajuster, en fonction de tous les éléments de reconnaissance qui ont été effectuées, les éléments d’enquêtes de voisinage et ceux directement repris et annoncés par, soit le directeur ou la directrice de l'établissement, ou de l'encadrement des associations présentes à l'intérieur", explique Eric Brocardi. "Il faut être sûr de tout ce que l'on peut avancer", ajoute-t-il.



Les opérations mises en œuvre reposent sur différentes actions de sauvetages, d'extinctions et d’enquêtes immédiates. Cela permettra alors de déclencher toutes les actions nécessaires pour que la gendarmerie et les équipes de reconnaissance et de recherche des circonstances d'incendie, puissent œuvrer en parallèle. "Ce n'est pas toujours évident de consolider à chaque fois les bilans et de faire face à la partie de l'événement en lui-même, qui procure à la fois beaucoup d'émotions et beaucoup d'excitations", déclare le porte-parole.

"On est sur un établissement et un département très particulier"

Sur place, 28 personnes étaient à l'intérieur, au moment où le feu s'est déclenché, seules 17 d'entre elles ont été évacuées. "Toute l'attitude et le savoir-faire des sapeurs-pompiers et des forces d’enquête, vont permettre de comprendre pourquoi un certain nombre de personnes sont déjà sorties et d'autre non", rassure Eric Brocardi. "On est sur un établissement et un département très particulier, avec une architecture très particulière, donc il y a tout cela à prendre en compte" a-t-il précisé.



Même à 6 h du matin, des dispositifs sont déjà mis en place, prêt à intervenir à n'importe quel moment. Le porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, revient sur le lancement de l'alerte." Sur ce type d’établissement, vous avez des actions et des départs, ce que l'on appelle réflexe chez les sapeurs papiers, dès lors que vous faites le 112 ou le 18. Vous avez un pré-dispositif qui est déjà engagé et qui permet de s'organiser très rapidement avec justement une base opérationnelle qui, lorsqu'elle est engagée, se repose sur ce qu'on appelle les retours d'expériences", conclut-il