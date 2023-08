DOCUMENT RTL - Incendie à l'Île-Saint-Denis : "J'ai vu une dame sauter par la fenêtre, ça me choque", raconte une habitante

Les images sont impressionnantes, celles d'un important dégagement de fumée sortant d'un immeuble à L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), près de Paris. Ce samedi 19 août, trois personnes sont décédées dans cet incendie qui s'est déclaré peu avant 10H00, dont une adolescente de 13 ans qui s'est défenestrée, selon un dernier bilan encore provisoire du parquet de Bobigny. Juliana, habitante du 4e étage raconte au micro de RTL comment elle a vécu les évènements.

"J'étais en train de dormir et j'ai entendu du bruit. Du coup, j'ai ouvert la fenêtre pour regarder s'il y avait eu quoi que ce soit et je ne voyais rien du tout. Mais je voyais une dame qui avait l'air effrayée. D'un coup, ma mère nous a dit d'évacuer", nous raconte-t-elle depuis le gymnase mis à disposition par la mairie pour les personnes évacuées.

"On courait dans le bâtiment et là, j'ai vu que les vitres éclataient à cause de la chaleur et j'ai vu que tout le monde courait pour sortir. Et après, j'ai vu que mon bâtiment était en flammes. Je suis vraiment choquée. J'ai vu une dame sauter par la fenêtre, ça me choque vraiment. Notre bâtiment, c'est pas la première fois qu'il brûle", explique Juliana.