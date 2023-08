Seine-Saint-Denis : un mort et plusieurs blessés dans un incendie

Ce samedi 19 août au matin, un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation à l'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a indiqué la préfecture de Seine-Saint-Denis dans un communiqué, évoquant un "important dispositif de sécurité, d'incendie et de secours" engagé pour combattre le feu en cours. Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées dans l'incendie a appris l'AFP auprès des pompiers et de source policière.

Le feu d'appartement est parti du 9e étage de l'immeuble qui en compte 11.



Plus d'informations à venir...

