publié le 20/10/2019 à 18:43

Grosse activité orageuse en cours dans l'Hérault ce dimanche 20 octobre. Le département du sud de la France a été frappé par un violent orage, de fortes pluies, le tout ponctué par des vents particulièrement violents, précise Météo-France. Une tornade a été filmée dans les communes d'Aspiran, à Paulhan ou encore à Pézenas.

Le maire de la commune de Paulhan, Claude Valéro, a été impressionné par la tournure de cet épisode météorologique : "Cela a été rapide et brutal et ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait des tourbillons blancs et le ciel avait une drôle de couleur. Ça ressemblait à ce qu'on voit dans les films, c'était impressionnant. Des citoyens m'ont dit que leur maison a bougé au moment de son passage et des arbres ont été déracinés.

Les vidéos ont été relayées sur les réseaux sociaux. Sur place, plusieurs toitures ont été touchées mais aucune victime n'est à déplorer.

