"Ça fait très très peur" : un Luxembourgeois témoigne après la tornade

publié le 10/08/2019 à 06:52

C'est l'image marquante de la soirée de ce vendredi 9 août. Une impressionnante et violente tornade a balayé la frontière luxembourgeoise avec des rafales de vent atteignant 128 km/h. De nombreux dégâts ont été causés à l'image de toits ravagés ou d'arbres et de cheminées emportés.

Les communes luxembourgeoises de Bacharage et Pétange ont particulièrement été touchées,juste en face de la ville française de Lonwy, située en Meurthe-et-Moselle. Encore sous le choc, Hugues, un citoyen luxembourgeois âgé de 49 ans, a vu la tornade passer juste en face de chez lui.

"Il y a les fenêtres, qui étaient un peu entrouvertes, qui ont commencé à vibrer et à claquer. Je me suis rapproché pour les fermer et j'ai vu les tornades d'eau qui arrivaient. C'était un cône, comme on voit dans les films, gris, avec des choses qui volent dedans et qui montent jusqu'à 100 mètres de haut".

Une #tornade s'est produite sous un violent #orage en Meurthe-et-Moselle, à la frontière du #Luxembourg, vers 18h. Crédit vidéo : @John_Mac_Clane pic.twitter.com/qBbIsH9ELT — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 9 août 2019

Hugues reconnaît son soulagement après être sorti indemne de cet épisode météorologique : "On voit le truc à 20 mètres, on se demande où ça va passer. C'est passé à côté, je dois avouer que j'en suis heureux. Ça fait très très peur. On a l'impression d'être dans un film américain de catastrophe. Sur le coup, on est en panique".