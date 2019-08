publié le 09/08/2019 à 20:26

Alors que 26 départements sont toujours placés en vigilance orange aux orages, une tornade s'est formée en Meurthe-et-Moselle peu avant 18 heures avant de poursuivre son chemin vers le Luxembourg. Plusieurs vidéos, postées sur les réseaux sociaux, attestent de la violence des vents.

Après son passage, de nombreux dégâts sont à déplorer, à Pétange notamment côté luxembourgeois. Arbres déracinés, toitures envolées ou détruites, vitres brisées... Sur Twitter, les habitants des communes touchées ont partagé des images de rues dévastées.

L'Est républicain indique que d'importants dégâts sont à signaler dans les communes de Herserange, Longwy et Saulnes et que certains foyers sont privés d’électricité.

RTL Luxembourg indique de son côté que l'électricité a été coupée par endroits par mesure de sécurité. Le Corps Grand Ducal indique que six personnes blessées ont été prises en charge.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr

Premier bilan provisoire de la #Tornade à #Pétange et #Bascharage : 6 blessés pris en charge à proximité d’un centre commercial. (Corps Grand Ducal - Incendie et secours) — Arnaud Tousch (@nanotousch) August 9, 2019

¿¿ Tornade | La #tornade a quand même transité côté français du côté de #Longwy en Meurthe-et-Moselle un peu avant 18h

¿ Laser Laser Coffee sur Facebook pic.twitter.com/NvDzAADCqW — Météo-Contact (@MeteoContact) August 9, 2019

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm — CGDIS (@CGDISlux) August 9, 2019

