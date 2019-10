et Marie-Pierre Haddad

publié le 20/10/2019 à 15:17

Selon Les Echos, le gouvernement est en train de se ménager "des issues de secours sur la réforme des retraites" et "étudie comment retarder sa mise en oeuvre". Ainsi, la réforme pourrait ne concerner que les nouveaux entrants sur le marché du travail.

Une bonne solution ? "Non, lance Marine Le Pen. Je m'oppose de la manière la plus ferme à cette réforme des retraites. Elle est injuste. Elle va créer un surcroît de précarité dans notre pays qui n'en a pas besoin compte tenu de la situation sociale".

La présidente du Rassemblement national affirme lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 20 octobre être "opposée à la retraite par points. C'est une malhonnêteté parce que la valeur du point sera fluctuante". En faveur de la retraite à 60 ans, Marine Le Pen se dit "frappée, outrée et choquée que ce soit toujours aux travailleurs, aux Français que l'on demande avant d'avoir fait la moindre autres économies, des sacrifices".