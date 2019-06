publié le 25/06/2019 à 18:55

Trois canots, un drone et des plongeurs sont actuellement mobilisés pour sonder la Loire. Vendredi 21 juin, il y avait une fête électro sur les quais. Dans un premier temps, deux personnes sont tombées à l'eau et les pompiers sont intervenus. Puis la police a lancé une opération, et douze autres personnes ont fini dans la Loire.

Depuis, aucune nouvelle de Steve. Les amis du jeune homme de 24 ans dénoncent depuis samedi la violence de l'intervention des forces de l'ordre qui a précipité ces jeunes gens dans la Loire. Une intervention "improvisée" et "disproportionnée", contestée au sein même de la police.

"On se pose des questions sur l'intervention et sur la prise de décision du chef de service. (...) Il n'y avait pas urgence à intervenir. C'est un ordre aberrant", déplore Stéphane Léonard, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO.

Des "jets de projectiles"

Une version des faits que conteste le syndicat Alliance pour lequel il s'agissait tout simplement de demander aux organisateurs d'éteindre la musique. Rien à voir avec une mission de maintien de l'ordre, avant que cela ne dégénère.

"À ce moment-là, on a une pluie de projectiles qui s'abat sur les forces de l'ordre. Pour se désengager, on riposte avec les lacrymogènes dans un premier temps. Ensuite on essaye d'aller interpeller les gens qui sont identifiés comme étant les auteurs des jets de projectiles", explique Arnaud Bernard, secrétaire départemental syndicat Alliance.

Tous s'interrogent néanmoins sur l'installation de cette fête electro en bords de Loire, dans un endroit les plus dangereux de Nantes et sans aucun garde-corps.

