VIDÉO - CAN 2019 : "Jibou la Coupe à la maison", la reprise en l'honneur de l'Algérie

publié le 25/06/2019 à 17:44

> ALLEZ LES VERTS (PARODIE) - (Ramenez la coupe à la maison VEGEDREAM)

Le morceau reléguera-t-il au second plan le traditionnel "One, two, three, viva l’Algérie", repris en chœur à chaque succès des "Fennecs" ? Sur leur chaîne YouTube intitulée "kadaWmiloud", deux jeunes vêtus du maillot de la sélection algérienne viennent de poster une reprise du titre "Ramenez la Coupe à la maison" de Vegedream, qui a fait danser toute la France après le 15 juillet 2018.

Dans ce "Jibou la Coupe à la maison", le rythme est calqué sur l’instrumental choisi l'an dernier. Le refrain reprend lui aussi les paroles de l'hymne des Bleus après le Mondial en Russie. "Allez les Bleus, allez" est seulement remplacé par "Allez les Verts, allez" et "20 ans après c'est le moment" par "29 ans après c'est le moment", en référence à la dernière et à l'unique victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations en 1990.

De Sofiane Feghouli à Ramy Bensebaini en passant par Youcef Atal, Yacine Brahimi et Riyad Mahrez, citent l'essentiel des membres de l'équipe algérienne actuellement présents à la CAN en Égypte. Andy Delort, en revanche n'est pas cité : l'attaquant de Montpellier a été sélectionné le jour de la publication de la parodie, le 13 juin 2019, donc trop tardivement pour qu'il soit intégré dans les paroles. Une mise à jour sera peut-être effectuée.